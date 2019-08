Sugestões para um fim-de-semana fora de casa

Mais um fim-de-semana com festivais de música, desta vez em Tarrafal de São Nicolau e em Porto Novo, Santo Antão. Na cidade da Praia decorre a primeira edição do Festival Gastronómico Frutos do Mar, no bairro de Achada Grande Frente.

O Festival D` Praia Tedja na ilha em Tarrafal de São Nicolau acontece este fim-de-semana, com actuação de vários artistas. A 32ª edição do Festival de Curraletes é este fim-de-semana no concelho de Porto Novo, Santo Antão. A Cidade Velha recebe este fim-de-semana as festividades de Nhu São Roque, com actividades desportivas, culturais e religiosas. Sexta-feira - Abertura da exposição “Ao Som …Da Luz de Portugal e Cabo Verde” de Fernando Pina, no Centro Cultural Português da Praia, às 18:00. - Abertura da exposição da Residência Artística com Eduardo Bentub no Palácio da Cultura Ildo Lobo, às 18:30. - Helsy Barros no Bar Panorama, Hotel Praia Mar, às 19:30. - Live Music by Rivaldo no Alkimist, a partir das 19:30. - Música com Zé Rui de Pina e Ary Morais no espaço musical Gamboa, às 20:00. - Manuel di Candinho e Mindela Soares no Nice Kriola, às 21:00. Sábado - Dia Latina no espaço Loisirs Frente A, antigo Bomba H, a partir das 10:30. - II edição de Troca de livros no Palácio da Cultura Ildo Lobo, às 18:30. - III edição de Noite Branca no largo de Pelourinho, às 19:00. - Música ao vivo com Dhy di Paula no restaurante Avis, às 20:00. Live Music com Djam Neguin no Linha d`água, às 20:00. - Josimar de Pina, Ulisses Português, Adão Brito e Bruno Lima no Quintal da Música, às 21:00. - Reabertura do espaço J, atrás dos Correios, cidade do Porto Inglês, às 21:30. - Música ao vivo com Nilton Gomes na Casa da Morna II, a partir das 22:00.

