Sugestões para um fim-de-semana fora de casa

Preparados para mais um fim-de-semana? Então não deixe de seguir as nossas sugestões, sem esquecer, contudo, que deve tomar precauções adicionais (como lavar as mãos, tossir para o antebraço e outras) para evitar contágio/propagação do coronavírus.

Sexta-feira - Lançamento e debate sobre “Afrocentricidade como estratégia educativa em Cabo Verde” na Livraria Pedro Cardoso, na Praia, às 18h00. - Apresentação da peça teatral “A mulher sem pecado” no Alaim, São Vicente, às 20h00. - Janine Felix e Vamar Martins no Centro Cultural do Mindelo, às 20h30. - Rui di Bitina e Banda no espaço musical Gamboa, às 21h00. - Live Music com Hilar Silva e Josimar Gonçalves no restaurante O Poeta, na Praia, às 21h00. - Edzana Almeida no Horace Silver Bar Lounge, ilha do Maio, às 22h00. - Animação com Danny Boy no restaurante Osteria N.3, na Praia, às 22h00. - Armando Tito e Bau na Casa da Morna II, em São Vicente, a partir das 22h30.

Sábado - Feira do Livro de Poesia e Banda Desenhada no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 10h00. - Stand Up Comedy com o humorista Luís Tavares, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 20h00. - Hilar Silva, Jorge Almeida, Reginaldo Silva e Bruno no Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

