Mindelo recebe mural de Topad

A cidade de Mindelo recebe mais um mural. Trata-se do mural de António da Cruz, conhecido por Topad. Esta obra é da autoria do artista português Pedro Albuquerque.

A pintura resulta de um desafio lançado a Pedro Albuquerque pela Kriol Ideias, e conta com a parceria da Ocean Week, para homenagear este grande “lobo do mar" da ilha do Monte Cara – TOPAD.

Pedro Albuquerque realizou durante os últimos dias algumas aulas abertas para os artistas locais, que decorreram ao mesmo tempo que ia intervindo na pintura, explicando a sua técnica.

A inauguração da obra acontece esta sexta-feira, pelas 19h00, na Marginal do Mindelo, junto à réplica da Torre de Belém, e contará com a presença do presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves, além de várias figuras da sociedade mindelense, familiares e amigos de TOPAD.