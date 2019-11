Akon quer construir “Wakanda da vida real”

Akon, músico filantropo, tem um novo projecto que é, nas suas palavras, uma “Wakanda da vida real”. A cidade futurística, que vai contar com forte investimento chinês para a sua concretização, vai ser construída perto de Dakar.

Aliaume Damala Badara Akon Thiam, mais conhecido como Akon, é um conhecido cantor, compositor e produtor musical americano de ascendência senegalesa, que conquistou fama mundial em 2004, com o seu álbum de estreia ‘Trouble´. Seguiram-se vários outros sucessos, como as músicas por ‘Mister Lonely‘ ou ‘Smack That’, só para citar algumas. Mas a carreira artística não é a única preocupação do cantor, que tem dedicado grande parte do seu tempo a projectos que visam ajudar as pessoas do Senegal e outros países africanos

O primeiro projecto, já estabelecido, é o Akon Lighting Africa, criado em 2014 e já presente em 15 países. Este projecto tem levado energia eléctrica, por meio de de 100 mil lâmpadas de energia solar dispostas em 13 mil postes, a 480 comunidades e a um total de mais de 100.000 casas. Trata-se de uma iniciativa que, adicionalmente, contempla a criação de 5 mil empregos.

O novo projecto é ainda mais complexo. Akon pretende criar, perto de Dakar, uma cidade futurística que apelida de ““Wakanda da vida real”.

“Estou a trabalhar nela agora. Tudo está a serconstruído de acordo com um projecto já criado, começamos as obras agora. Ainda está nos estágios iniciais”, afirmou Akon, em entrevista ao G1.

Esta Wakanda, similar ao universo do Pantera Negra, será construída em m terreno com quase 8 mil km², e o seu projecto contempla faculdades, escolas e até um aeroporto. A cidade deverá ser gerida por uma criptomoeda que se chamará Akoin.

O objectivo do cantor é, ao basear a economia da cidade exclusivamente em bitcoins, fazer com que África consiga ter um lugar imune a crises.

"A parte mais adiantada deste trabalho é a criação desta criptomoeda", revelou, a essa publicação brasileira, o cantor de 46 anos.

Na mesma linha, um dos nomes previstos para a nova Wakanda é ‘Akon Crypto City’.

Actualmente, e de acordo com a G1, o artista tem à disposição uma quantia de 80 milhões de dólares, mas os projectos contam com patrocínios e fundos de investimento. Os investimentos, especifica a Hypeness, provêm essencialmente de empresas chinesas e asiáticas, além de parcerias com instituições governamentais.