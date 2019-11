Alimentos que deve evitar quando está com fome

Pode não parecer, porém, comer a primeira coisa que lhe aparece à frente quando está com fome é um grande erro.

O site Eat This, Not That! destaca que há alimentos e bebidas que não só podem deixá-lo rapidamente com ainda mais fome, como podem inclusive irritar o estômago e contribuir para uma má digestão.

Eis os alimentos e bebidas que jamais deve ingerir quando está com um apetite daqueles:

Batata frita- nada saudável, nem nutritiva, a batata frita só vai saciar a fome por salgados e sal, ou seja o corpo vai pedir mais comida, especialmente doces, para conseguir a glicose necessária para ter energia.

Sumo de laranja- Se a ideia é saciar a fome, é preferível comer uma laranja do que beber o seu sumo, isto porque os carboidratos líquidos são menos saciantes do que os sólidos. Além disso, no sumo falta a fibra presente na fruta, que promove a saciedade através da digestão lenta dos açúcares simples.

Alimentos picantes- Quando está sem comer nada há várias horas, não é boa ideia ingerir alimentos, picantes já que estes podem irritar o estômago.

Café- O café faz com que o estômago produza ainda mais ácido, aumentando a inflamação e contribuindo para que fique com a barriga inchada, sinta desconforto e náuseas.

Queijo- Regra geral, sente fome porque o corpo tem os níveis de açúcar baixos e necessita urgentemente de energia. A melhor forma de suprimir essa necessidade é consumir algum tipo de hidrato de carbono, de preferência complexo (grãos integrais), mas que também contenha fibra e proteína para manter os níveis de energia estáveis por mais tempo. O queijo não só não tem hidratos como contém compostos de proteína que combinados com a grande quantidade de sódio, vão deixá-lo ainda com mais fome!