“Fidju Di “ marca que pretende unir pessoas com a mesma origem

Para driblar o desemprego, o jovem Leocádio da Veiga, 24 anos, lançou a marca de T-Shirts “Fidju Di”, com o objectivo de, de uma forma animada e criativa, unir pessoas com as mesmas raízes.

O lugar de onde cada um vem acaba por, de certa forma, ser factor de união de seus filhos. Nesta ideia Leocádio da Veiga traz o conceito “Fidju Di” que são t-shirts de vários tamanhos e para pessoas de todas as idades (crianças, jovens, adultos e idosos). Leocádio da Veiga conta que a marca surgiu da necessidade de ter algo que representasse o seu bairro, cidade e até mesmo ilha. “O objectivo é unir as pessoas através das t-shirts porque actualmente é difícil e custoso produzir eventos”, narra Leocádio, acrescentando que a princípio começou por realizar eventos associados às t-shirts. Entretanto, decidiu vender apenas as t-shirts, uma vez que, a maioria das pessoas demonstra mais interesse pelo vestuário do que pela festa. Se tudo correr bem, o jovem empreendedor pretende realizar, em meados de 2021, um tour com a festa “Fidju DI”. No ano passado, Leocádio conseguiu vender 1300 camisolas, de três bairros da cidade da Praia. Na próxima semana recomeça a venda das t-shirts. “Estive sem produzir desde o ano passado por causa da qualidade das t-shirts que não era muito boa. Tive de mandar produzir no exterior, um processo que nunca tinha pensado em realizar, mas, graças a Deus correu bem”, conta o jovem para quem é “preciso” ser empreendedor e agarrar as oportunidades que surgem. Pensando no futuro, o jovem registou a marca. E devido à demanda, menciona que teve de arranjar uma equipa de vendas. Cada t-shirt inclui a data da criação daquela localidade ou bairro, além de um jargão típico. “A camisola identifica não só o nome do bairro, mas também a data da sua criação. Assim, a maioria passa a conhecer a idade da sua localidade”, afirma.

