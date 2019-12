Gala Cabo Verde Sucesso com vários homenageados

Cabo Verde homenageou Isabel dos Santos, Yapo Ette Helene, Kourouma- Koly e outras personalidades, na terceira edição da Gala Cabo Verde Sucesso em Dakar.

Entre as personalidades distinguidas está Yapo Ette Helene, da Costa de Marfim, professora titular em medicina forense na Costa do Marfim e na África Central e Ocidental.

Quem também foi distinguido é Kourouma- Koly da Guiné Conacri, que em 2008 assumiu o cargo ministro para o meio ambiente, e ,depois, para a energia daquele país. Em 2010, concorreu à presidência e ficou em 5º lugar na primeira volta. Foi o criador do partido Geração de Reconciliação, União e Progresso (GRUP).

De São Tomé e Príncipe foram destacados o ex-Ministro dos Desportos, Marcelino Sanches e Guilherme Carvalho, cantor e pintor.

Christiane Diaw está tambem entre os distinguidos. A senegalesa de origem cabo-verdiana é proprietária da Kiki Traiteur SARL, a primeira empresa de catering profissional de Senegal.

Maria Isabel Andrade, cientista alimentar cabo-verdiana que trabalha em Moçambique como pesquisadora de batata-doce desde 1996 e co-vencedora do Prémio Mundial da Alimentação de 2016 foi também homenageada, assim como a empresária angola, Isabel dos Santos.

Foram destacados ainda Corinne Mendes da Guiné Conacri, Albertina Gonçalves e Mix Teixeira do Senegal.

A Gala Cabo Verde Sucesso foi promovida pelo governo de Cabo Verde em parceria com a Presidência da República. O objectivo é promover Cabo Verde além-fronteiras e com isso homenagear personalidades cabo-verdianas de sucesso em África, que se distinguiram nas áreas de desporto, ciência e tecnologia, empreendorismo, cidadania e cultura.

O evento contou com a presença do Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca e do Primeiro-Ministro Ulisses Correia, o Presidente da República do Senegal, Macky Sall e outros convidados oriundos de vários países africanos.