Gala “Cabo Verde Sucesso” em Dakar

A Gala “Cabo Verde Sucesso” que já vai na sua terceira edição, acontece este ano em Dakar, Senegal. O evento, que acontece este sábado, 7, visa reconhecer o mérito da comunidade cabo-verdiana na diáspora.

A gala visa homenagear personalidades cabo-verdianas de sucesso no continente africano, que se distinguiram nas áreas de desporto, ciência e tecnologia, empreendedorismo, cidadania e cultura.

A noite contará com actuações de grandes nomes da música cabo-verdiana, discursos oficiais, jantar e entrega dos galardões a personalidades cabo-verdianas de sucesso em África.

A actuação musical estará a cargo de Elida Almeida, Os Tubarões, Bulimundo, Philip Monteiro, Oriazul, Groupe Tocatina e Batucadeiras de Dakar.

Esta gala que é realizada pelo Governo, em parceria com a Presidência da República, acontece anualmente, em um dos continentes, como forma de celebrar toda a diáspora cabo-verdiana pelo mundo.

Em 2017 a gala foi celebrada no continente americano, no ano passado na Europa e este ano em África, na capital do Senegal, Dakar.

O evento contará com a presença do Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca e do Primeiro-Ministro Ulisses Correia e Silva, bem como demais altas entidades oficiais cabo-verdianas e senegalesas.