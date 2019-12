Miziz expõe Elegance e Pilonkam no Palácio Ildo Lobo

Arranca hoje no Palácio Ildo lobo a exposição de Miziz. Elegance, uma colecção de bijuterias, e Pilonkam, a colecção de t-shirts, serão apresentadas ao público.

Em declarações ao Expresso das Ilhas, Mizé Varela, a dona do Miziz, revela que Pilonkam, a colecção de bijuterias lançada em Agosto, será agora em t-shirts. Assim como as jóias, as t-shirts são inspiradas nos tradicionais Rosário e Azeviche, com um toque de modernidade.

“Azeviche e Rosário eram valiosos e tinham muito prestígio para os nossos avós e os nossos antepassados, principalmente no interior da ilha de Santiago, onde se diz que essas peças protegem do mau-olhado, além de outras superstições”, menciona.

Prosseguindo Mizé Varela diz que no interior ainda se usa o Rosário e Azeviche. Nas crianças, contínua, são colocados numa corda que é amarrada na barriga.

“Mas, hoje, os jovens não ligam muito, por isso fiz esta colecção, utilizando-os com um toque moderno para chamar a sua atenção”, justifica.

Para além disso, conforme a mesma fonte, a colecção homenageia as mulheres do interior de Santiago. Daí, o nome Pilonkam, uma localidade do interior de São Miguel.

Miziz é uma marca de bijuterias e acessórios de moda que surgiu em 2016. A marca oferece colares, brincos, pulseiras, tornozeleiras, t-shirts, bolsas, capas de telemóvel, chaveiros e filtros de sonhos.

Mizé Varela narra que o hábito de personalizar roupas de festas para as amigas foi o início daquilo que hoje é Miziz.

“Uma amiga sugeriu que fizesse colares que era para ela oferecer em Santo Antão. Então, improvisei uns colares para ela levar e depois uma outra amiga ofereceu-me um alicate para começar a praticar”, descreve.

A partir de então, Mizé Varela começou a publicar na rede social Facebook, as suas produções. Devido ao impacto das publicações e a demanda por mais produtos, criou a marca.

No início Miziz era apenas um hobby para assessora. Entretanto, conforme adianta, com o passar do tempo viu a marca como outra fonte de rendimento.

Até agora, Miziz conta com duas colecções de bijuterias e duas de t-shirts.

A Exposição que decorre de 10 a 24 de Dezembro, terá abertura às 18h30 no Palácio Ildo Lobo.