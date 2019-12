4ª Edição do Prémio Nacional de Publicidade: Inscrições abertas em Janeiro

As inscrições para a 4ª edição do Prémio Nacional de Publicidade (PNP) vão decorrer de 01 a 31 de Janeiro de 2020 e são dirigidas a todas as agências, produtoras, gráficas, criativos de publicidade em Cabo Verde e Universitários.

As inscrições podem ser feitas no website www.pnp.cv ou directamente na empresa EME, situada em Palmarejo, Praia. Podem concorrer trabalhos nas áreas de TV, Rádio, Print (Jornal/Revista/Poster/Folheto/Billboard), Internet, Branding, Branding Activation e qualquer peça publicitária criada por estudantes universitários em Cabo Verde, no decurso da sua formação e durante a vigência do concurso. A gala está marcada para Março de 2020, e terá como tema “O Futuro é de Ouro”. Segundo uma nota da organização, será o momento de consagração dos melhores trabalhos publicitários que veicularam durante o ano 2019. Fazem parte do corpo de jurados da 4ª edição do PNP: Aristides Lopes, Maria Luísa de Sousa Lobo, Samira Vera-Cruz, Tutu Sousa e um(a) representante do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas. Organizado pela EME-Marketing & Eventos, em parceria com o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, o PNP tem como objectivo reconhecer os trabalhos publicitários criados, produzidos e comprovadamente divulgados em Cabo Verde.

