Érica Miranda representa Cabo Verde no 8th Africa Students and Youth Summit

A estudante, Érica Miranda, representa Cabo Verde na 8th Africa Students and Youth Summit (ASYS), que decorre desde o dia 16 até 24 de Dezembro, em Rabat, Marrocos.

Érica Miranda, estudante do curso Relações Internacionais e Diplomacia no Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais, foi eleita uma das jovens líder mais influentes da África Ocidental.

De acordo com o comunicado de imprensa, Érica Miranda defende os direitos dos estudantes, a igualdade do género e o empoderamento feminino.

“É a primeira vez que Cabo Verde participa neste evento, existe uma necessidade enorme dos nossos estudantes se aproximarem do nosso continente”, lê-se na nota.

Neste sentindo, conforme o comunicado, a estudante informa que vai aproveitar esta oportunidade para apresentar o seu projecto “West Africa Student ARASMU”, como forma de fomentar a mobilidade estudantil entre as universidades africanas, proporcionando a “maior e melhor” integração, incentivando mais interacção dos jovens estudantes da West África e fortalecendo o sentimento africano.

A estudante é vice-presidente da Federação Nacional de Estudantes e Desporto Universitário (FNEDU) e coordenadora da pasta Cooperação Internacional e Associativismo Estudantil, Co-fundadora do Movimento para Acção Cívica (MAC #114), Co-fundadora da Liga das Associações Universitárias de Santiago (LAUS), membro fundador de Cabo Verde Ecofeminism, Directora Nacional (CV) da Miss Summer Albânia, Directora e Representante de Cabo Verde no Youth Society e activista de Género no ano 2019.

O ASYS é realizado anualmente pelo All African Student Union em diferentes países africanos. Este ano, o evento reúne 1000 participantes de 60 países, com o tema “The Future of Work Protects and Challenges for Young Pleople”.