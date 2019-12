“O Youtube foi a minha escola” - Annytha Paiva

Annytha Paiva é uma jovem que se aproveitou da plataforma digital Youtube para aprender técnicas de customização, costura e penteados e para criar a própria marca: Versátil By Anny.

A jovem, em declarações ao Expresso das Ilhas, conta que a ideia de Versátil By Anny surgiu depois de ver vídeos de customização, costuras e de como fazer penteados. Com o tempo, foi ganhando prática e incentivos para divulgar o seu trabalho e com isso ganhar dinheiro.

“Comecei a produzir não só para mim, mas também para outras pessoas”, narra.

Apesar de oferecer ao público serviços como penteados, customização de roupas, costuras de roupas sob medida, confecção de bolsas e carteiras, Annytha Paiva revela que nunca fez nenhuma formação.Na verdade, enfatiza, o Youtube foi a sua única escola.

“Não, nenhuma formação, tudo que eu sei aprendi vendo os vídeos tutoriais no Youtube”, sublinha.

Annytha Paiva acrescenta ainda que está a pensar fazer uma formação nas áreas de costura e cabeleireiro de forma a melhorar as suas técnicas. O público, conforme avança, tem aceitado bem o seu trabalho, tanto é que este se tornou na sua única fonte de rendimento.

De acordo com a jovem, o que diferencia o Versátil By Anny de outros trabalhos, consiste no facto de oferecer um preço “ligeiramente mais baixo” do que a média e maior rapidez na entrega das encomendas.