“Atrevido” de Djodje é single de Ouro em Portugal

“Atrevido” do artista Djodje é single de Ouro em Portugal. Este single faz parte do seu quarto trabalho discográfico intitulado “Newborn”, lançado no ano passado (2019).

Este álbum é formado por 11 temas como “A Fila Anda”, “Vamos Fugir”, “Atrevido”, “Santiago”, “Reconsiderar”, “Superstar”, “Lena”, “Tell Me”, “Blindado”,” Ka ta Da”, “So Ses Boca”. “Newborn”, representa uma nova fase na carreira musical do artista onde ele se mostra-se mais maduro, eclético e ao mesmo tempo rejuvenescido por se permitir experimentar novos estilos sem perder a essência que o caracteriza. Este álbum é também especial por trazer um lado familiar e muito privado do artista que tem temas dedicados ao filho, à mãe e à namorada.

