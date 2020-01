Sugestões para um fim-de-semana fora de casa

Este fim-de-semana o destaque vai para o Festival Nho Santo Amaro, que acontece no Estádio Municipal de Tarrafal de Santiago. Este festival contará com a participação de Dynamo, Soraia Ramos, Tony Fika, Lejemea, Traka Fulha, Trakinuz, Ferro Gaita e artistas locais.

No sábado, haverá Marcha de homenagem a Luís Giovani Rodrigues, na cidade da Praia, ilhas do Fogo, Maio, Boa Vista, Sal e Brava.





Sexta-feira

- Apresentação do livro “Quando o Rouxinol vence o Touro” de Isa Pereira, no Centro Cultura do Mindelo, às 18h00.

- Música ao vivo com Nicla Amado no Nice Kriola, às 20h00.

- Katia Semedo e Banda no espaço Gamboa, às 20h30.

- Zé Rui de Pina no Quintal da Música, às 21h00.





Sábado

- Banda angolana Muxima Uami no restaurante Avis, às 13h00.

- Rivaldo Bettencourt e Banda no espaço Kaku Alves, às 23h00.





Domingo

- Tarde animada com participação de Luisão, na Casa do Benfica, das 13h00 às 18h00.

- Pedalada da Liberdade na ilha da Boa Vista, concentração às 14h00, em frente à loja CVMóvel.

- Sunset Vibes no espaço Kebra Cabana, às 17h00.

- Festa da Liberdade e da Democracia na Praça Manoel António Martins, em Santa Maria, ilha do Sal, às 17h00.