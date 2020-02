“Kriola ku Kriolu”, um projecto que visa a promoção da união dos cabo-verdianos

Criado em Lisboa, o projecto “Kriola ku Kriolu” tem como principal objectivo promover a união entre mulheres e homens cabo-verdianos, através de eventos educativos, solidários, sociais e culturais.

Taylor Fernandes, mentora do projecto, relata que para dar visibilidade ao mesmo, foram criadas as marcas "Ami é kriola" e "Ami é kriolu”, frases que, no seu ponto de vista, reafirmam o orgulho de ser cabo-verdiano, do lugar de onde são provenientes e ainda lembram que “independentemente da cor da pele, do tipo do cabelo, da ilha ou da variante do crioulo há bandeira que une a todos”.

“Com essas marcas, criamos produtos, como t-shirt's, sweaters, brincos, sacos, porta-chaves, capas para telemóveis, etc, que já estão a ser procurados por cabo-verdianos em vários países”, diz.

Em Julho de 2019 realizou-se o primeiro evento para a apresentação do projecto. O foco era reunir mulheres cabo-verdianas que trabalham em diferentes áreas, daí a presença de youtubers, empresárias, cabeleireiras, mulheres empreendedoras e dançarinas.

“Chegamos a fazer pequenos convívios com jovens cabo-verdianos aqui em Lisboa, como forma de nos unirmos para sessões fotográficas, vídeos, etc”, afirma Taylor Fernandes.

Ainda no âmbito do projecto “Kriola ku Kriolu”, no passado mês de Outubro realizou-se um círculo em torno do Outubro Rosa, com testemunhos de mulheres Cabo-verdianas que lutam contra o câncer da mama.

Taylor Fernandes revela ainda que o objectivo é alcançar as comunidades cabo-verdianas em vários países do mundo.

Na rede social Instagram “Kriola ku kriolu” já conta com pouco mais de 4 mil seguidores, e quase 3 mil seguidores no Facebook.