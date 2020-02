Hábitos&Valores propõe educação financeira através do Facebook

Hábitos&Valores é uma página no Facebook que proporciona, além da educação financeira, reflexões e dicas para melhorar a sua vida.

“Carnaval à porta? Recorda da penúria do mês de Janeiro…” é uma das reflexões da página Hábitos&Valores do jurista Elton Soares.

“Hábitos&Valores é uma página de reflexão humana, que tem como propósito accionar o click necessário nas pessoas, para que elas possam aceitar e acreditar que na vida tudo é possível, por via do auto-conhecimento, da auto-reflexão, do fortalecimento emocional e do cultivo de bons Hábitos e Valores”, revela.

Ao Expresso das Ilhas o jurista conta que nos últimos dois anos fez algumas formações no âmbito de educação financeira. Avança ainda que reparou que, de uma forma geral, “a população tem um défice em termos de educação financeira”, mais propriamente no que tange à gestão do orçamento pessoal e familiar, na contratação e consumo de produtos e serviços financeiros.

No mesmo sentido, no decorrer de algumas actividades de âmbito profissional, aponta que constatou uma sede nas pessoas em receber inputs de carácter financeiro, como melhor gerir as suas finanças pessoais e em adquirir novos hábitos financeiros. Daí que resolveu criar uma página sobre educação financeira.

“Entretanto, ao reflectir sobre a concepção da página, sobre os conteúdos, reparei que falar somente sobre educação financeira, seria redutor, uma vez que quando falamos de educação financeira, estamos a falar de hábitos e valores intrínsecos às pessoas e quiçá intrínsecos à própria sociedade. Isto é, a falta de educação financeira decorre de mau relacionamento com o dinheiro, de maus hábitos já enraizados na vida das pessoas, por isso a página tinha de ter uma abordagem mais ampla”, manifesta.

Por essa razão, o jurista denominou a página de Hábitos&Valores, de modo a abranger “de forma transversal a natureza humana”, incluindo os hábitos financeiros, que no seu entender “muitas vezes são a cerne de outros problemas pessoais, familiares e sociais”.

O feedback do público, conforme informa, sobretudo daqueles que sabem quem é o mentor da página, tem sido positivo. Entretanto, Elton Soares afirma que é “muito difícil” fazer a avaliação dos resultados ou impacto das dicas oferecidas, na vida das pessoas, mas acredita que as mesmas têm tido resultados positivos no dia-a-dia dos seus seguidores.

“Ainda há bem poucos dias uma pessoa escreveu-me a contar que “o post caiu em boa hora”, uma vez que estava precisando de algo para sacudir-lhe um pouco em termos de hábitos financeiros”, anuncia.

Elton Soares menciona ainda que a página tem um carácter social. O objectivo primordial é munir os seguidores de dicas que possam melhorar as suas vidas e dar um singelo contributo para sociedade cabo-verdiana.

Prestes a completar quatro meses de existência, a página Hábitos&Valores conta com 386 gostos.

“Hábitos&Valores pretende estar presente na sociedade e junto das pessoas para promover a engrenagem positiva entre o Ser e Fazer, colocando sentido em tudo o que fazemos e servir do click necessário para gerar momentos de felicidade”, garante.