Ana Cláudia Amarante, uma empreendedora no ramo da beleza

Ana Cláudia Amarante foi para Portugal fazer uma licenciatura em Estudos Europeus e Ciências Políticas, mas, devido a “situações difíceis”, anulou a matrícula e decidiu emigrar para França onde produz e vende produtos de beleza.

A cabo-verdiana natural da cidade da Praia é formadora de secretaria médica no École Minerve de Paris e ainda formadora de decoração de camas, com a utilização de toalhas de rosto.

Conforme conta ao Expresso das Ilhas, hoje o seu hobby é a produção de produtos de beleza, em casa, enquanto não realizar o sonho de abrir a loja “Cap´s Bio”, na capital francesa.

“Tudo começou durante uma formação de secretaria médica. Fiz amizade com uma enfermeira que me ensinou a fazer produtos naturais caseiros para a limpeza da pele. Então, com um côco e uma babosa, num liquidificador, comecei a produzir”, revela Ana Cláudia Amarante.

Inicialmente, os produtos destinavam-se a colegas de trabalho. Pouco tempo depois comercializava os mesmos. Segundo avança, chegou a receber 300 a 400 encomendas de clientes franceses, cabo-verdianos e de outras nacionalidades. Foi quando o liquidificar deixou de ser suficiente que a jovem empreendedora arranjou uma máquina que produzisse mais rápido e em maior quantidade.

“Tenho produtos de limpeza em vidro e inox, de uso diário. Produzo máscaras hidratantes para o fortalecimento do cabelo, hidratantes de pele para adultos e crianças, máscaras para o crescimento capilar, creme para combate às rugas e manchas”, narra.

O côco e a babosa são os principais ingredientes. Entretanto, Ana Cláudia Amarante afirma que utiliza outras misturas naturais que “não são tóxicas”, como o mel de abelha.

“Infelizmente, eu não posso exportar os meus produtos porque são 100%naturais, não têm nada de conservantes e por isso, devem estar sempre no frigorífico”, avisa, anunciando que os preços dos produtos variam entre 10 e 15 euros.