Praia acolhe primeira edição da Feira "Dia do Cão"

A cidade da Praia recebe no dia 29 deste mês, a primeira edição da Feira "Dia do Cão". Trata-se de uma iniciativa promovida por criadores de cães da cidade da Praia, que surgiu para celebrar o Dia Internacional do Cão.

Em conversa com o jornal Expresso das Ilhas, Jaime Magalhães, organizador deste evento, disse que a feira tem um carácter pedagógico, um vez que um dos seus objectivos é incutir nas pessoas 'o espírito' de ter um cão como um membro da família.

“Outra vertente é levar as pessoas a ter mais cuidados com os seus animais, tanto no aspecto físico como psicológico, pois um dos maiores problemas com que me tenho deparado, pela experiência que tenho, é que muitas pessoas têm cães mas não sabem lidar com eles”, sublinha.

A feira conta ainda, conforme Jaime Magalhães, com demonstração de adestramento. “Estamos em contacto com adestradores profissionais da Praia, para fazerem demonstrações e dar pequenas aulas para as pessoas começarem a ter essa consciência de que ter um cão em casa não é só 'dar de comer', mas sim, que têm que se responsabilizar pelo animal e seu treinamento”.

Ainda dentro da vertente pedagógica avisa que serão realizadas palestras, com a participação de algumas associações que trabalham com esses animais.

“Convidamos algumas organizações e associações que existem no nosso país, que estão mais ligadas a essa área, como é o caso da Associações Bons Amigos, e também convidamos a Ordem dos Enfermeiros Veterinários, para explicar as pessoas de como é que devem lidar com os cães”, anuncia.

Nessa feira serão realizadas actividades como jogos, concursos, palestras e mostra de raças que existem na cidade da Praia.

Esta iniciativa vai acontecer no largo de Kebra Canela e conta com o apoio da Câmara Municipal da Praia.