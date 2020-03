Feira Dia do Cão foi adiada

A Feira do Dia do Cão também já foi adiada. Face à pandemia do coronavírus, e tendo em conta o plano de contingência apresentado pelo Governo, na terça-feira, a organização decidiu pelo adiamento o evento.

A organização pede a compreensão de todos e avisa que brevemente anunciará uma nova data. De realçar que a Feira Dia do Cão estava agendada para o dia 29 deste mês, na cidade da Praia.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.