Santa Maria é a segunda melhor praia de África - Trip Advisor

Em 2019 a praia de Santa Mónica, na Boa Vista, tinha sido distinguida como uma as melhores do mundo escolhidas pelo Traveller's Choice do Trip Advisor. Agora Cabo Verde acaba por ficar de fora das escolhas a nível mundial, mas Santa Maria no Sal leva a prata nas 10 melhores de África.

Localizada na ilha de Fernando Noronha, no Brasil, a praia de Baía do Sancho mantém-se na primeira posição relativamente ao Ranking mundial do ano passado.

A completar o Top 3 aparecem as praias de Grace Bay Beach, na ilhas caribenhas de Turks and Caicos e Playa Paraiso Cayo Largo, Cuba.

Curiosamente, a fechar a lista das melhores praias do mundo surge a praia de Black Sand Beach... na Islândia.

Desta vez, de nada valeram à praia de Santa Mónica os "22 quilómetros de puras areias brancas" e que tinham dado a este destino um lugar (25º) nas melhores praias do mundo em 2019.

No entanto, o mesmo TripAdvisor, no ranking das 10 melhores praias africanas de 2020, coloca a praia de Santa Maria em segundo lugar.

A classificação no continente africano é completamente dominada pelas Seychelles que coloca 6 das suas praias num total de 10. Além de Santa Maria, no Sal, que é a segunda melhor praia de África no ranking 2020, entram nesta classificação as praias de Camps Bay, na África do Sul (4º), Nakupenda Beach na Tanzânia (6º) e Clifton Beaches, na África do Sul, em 10º lugar.

NR: O Expresso das ilhas errou. Foi publicada hoje uma notícia dando conta da entrada da Praia de Santa Mónica no ranking das 25 melhores praias TripAdvisor's Travelers' Choice Awards. Ora, Santa Mónica esteve nessa lista, mas na edição referente ao ano passado (2019). Pedimos desculpas pelo lamentável erro.