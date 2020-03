Festival do Café do Fogo cancelado

A sétima edição do Festival do Café do Fogo que estava agendada para os dias 14 a 18 de Abril, foi cancelada, devido ao impacto mundial do Covid -19, declarada pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Essa decisão foi anunciada hoje, pelo edil mosteirense, numa nota de imprensa. De acordo com a nota, esse encerramento surge como medida de precaução e tendo em conta as orientações da OMS e das autoridades centrais de Cabo Verde, bem como o Plano Nacional de Contingência ao Covid-19. Para este evento, a Câmara Municipal de Mosteiros tinha convidado entidades internacionais nomeadamente do Brasil e de Portugal. “Por ser uma actividade de massa e um evento que atrai pessoas de toda a ilha e da diáspora e por contar com a participação de representantes de municípios geminados com Mosteiros e de instituições estrangeiras que actuam no sector do Café, a Câmara Municipal entende que a sua realização este ano não teria os mesmos impactos que tem tido nas edições mais recentes face à situação gerada pelo surto do novo coronavírus”, lê-se na nota. Ainda na mesma nota, a Câmara de Mosteiros avisa que não haverá festival, mas a data não será deixada em branco, pelo que vão celebrar o Dia Internacional do Café, 14 de Abril, com uma actividade simbólica e de menor dimensão.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.