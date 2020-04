CESP lança EP “Nka Sa Reia”

O rapper Christaldo Edmilson Semedo Freire, de nome artístico CESF, lançou esta sexta-feira, 17, o seu novo EP (Extended Play) “Nka Sa Reia” em todas as plataformas digitais.

Este EP, conforme o rapper é formado por dez temas inéditas e contam com a participação Jey-B, JAP Pires e Dibaz MOB.

Fazem parte deste EP temas como Autolavagem, Nkre Vivi Bem, Hora Bai, Airplane, Desculpa, Sem Iluson, É Kre Love, So Kurtison, Obi Li e Nka Sa Reia.

Segundo a mesma fonte, neste trabalho, CESF retrata os momentos de dificuldades, dos dias cinzentos e das agonias da sua caminhada. “Este EP surge depois do mixtape `OtuStilu` e do lançamento dos singles `Nha Sonho` e `Hora Bai`.

O rapper convida todos os seus fãs a apreciar as suas rimas e viajar nas suas letras.

“Nka Sa Reia é uma colectânea de músicas que motiva e inspira todos que estão na luta de realizações de sonhos”, afirma.

CESF espera com este trabalho, conseguir levar as energias positivas as pessoas.