Tornando os nossos valores vivos! Valor por trás da nossas ações! Valores que “gritam”!

Senti uma vontade imensa de falar sobre valores! Sim sobre valores! Muitas pessoas não têm claro quais são os seus valores e o quanto são ferramentas poderosas de desenvolvimento.

O que são nossos valores?

Os nossos valores são princípios que governam as nossas vidas, que nos levam a atuar e a reagir de determinada forma no nosso dia a dia. São maleáveis, individuais, subjetivos e influenciados pelo externo, como contexto, o tempo, o interesse, a cultura, etc. Os nossos valores representam como nos posicionamos e são reflexos da nossa vida interior.

Perceber a importância e a influência que os valores pessoais têm na vida de cada um é indispensável. O papel que os valores representam na definição dos nossos objectivos é bastante poderoso, e em parte dita o sucesso dos mesmos. Há pouco tempo, num processo de coaching tive a felicidade de conduzir um cliente a alcançar a sua meta. Durante processo aplicou-se a ferramenta de identificação e hierarquização dos Valores pessoais que o guiam na sua vida, ou seja, os valores que realmente fazem sentido ou são importantes para ele. Foi a cereja no topo do bolo.

Agora pergunto: quais os valores que vos acompanham em várias situação das vossas vidas? Será a honestidade, a paz interior, liberdade, cooperação, gratidão, respeito, proteção, disponibilidade, sucesso, humanismo...

Pare e reflita!

Uma das razões pelas quais nos sentimos aborrecidos, stressados, desiludidos, irritados, infelizes está intimamente ligado ao fato de não estarmos a viver os nossos valores.

Pensem por um momento nos vossos valores. Valores morais, éticos, sociais, relacionais, profissionais...vamos enumerá-los? Vamos refletir sobre eles?

Vou dar uma sugestão : escreva 10/12 valores que fazem parte do seu eu, da sua essência. E observe como isto refletirá na sua vida!! Apenas isso... traga para a sua consciência os seus valores e pense sobre eles!!

E ainda, experimente escrever três listas:

1. O que eu faço no meu dia a dia, com a minha família, no meu trabalho, com os meus amigos, etc., que esteja alinhado como os meus valores;

2. O que eu não faço, embora alinhado com meus valores, e que podia e/ou deveria fazer;

3. E, por último, o que eu faço e percebo que não está alinhado com meus valores;

Bem o que fazer com tudo isto? Só você poderá responder.

Eu acredito que alguns insights, algumas percepções acontecerão.

Conhecer os próprios valores produz compreensão, leva a entender que as pessoas são diferentes entre si, ou seja, significa que são orientadas por valores e princípios pessoais distintos.

Passamos a aceitar as escolhas dos outros e perceber que elas lutam as suas batalhas internas e que nem tudo o que o que fazem visa atingir-nos.

Termino dizendo que os valores precisam ser flexibilizados para dar prioridade a outro diante do que a necessidade impõe.

É chegado o momento de cada um de nós parar e realizar um balanço a respeito dos nossos valores e atitudes, de como poderemos participar e contribuir para atenuar as debilidades causadas pela famigerada PANDEMIA.

Na sua listagem quais são os valores que constam? É possível flexibilizá-los? Como pode ajudar-se e ajudar a sociedade?

Matuta sobre isto!!

Patrícia Rocha

Life Coach