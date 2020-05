Deve aguardar 72 horas antes de abrir uma encomenda

Investigadores das Universidades de Bath, Bristol e Southampton, no Reino Unido, divulgaram um guia contra germes a fim de reduzir o número de pessoas infectadas com COVID-19. O guia recomenda aguardar 72 horas antes de abrir algum tipo de encomenda de modo a reduzir o risco de ficar infectado.

Uma das principais orientações vai no sentido de as pessoas colocarem as encomendas que recebem num espaço isolado e fechado, como por exemplo num armário ou baú, antes de manuseá-las e abri-las, de maneira a que se estiverem contaminadas o vírus morra durante esse período.

"Pode levar até três dias (72 horas) para que o coronavírus morra totalmente e desapareça das superfícies - tais como cartão, plástico ou metal", lê-se no website que divulga um plano para os usuários reduzirem a sua exposição à COVID-19 e respectiva carga viral dentro de casa.

O guia orienta ainda que em caso de não for possível aguardar três dias, a pessoa deve retardar a abertura do pacote o máximo possível.

“Assim que o vírus abandona o nosso corpo começa a morrer, como tal mesmo que seja após um dia fica significativamente mais fraco", escreveram os académicos.