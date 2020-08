Livro “Se causa Dor não é Amor” apresentado na Praia

A Editora / Livraria Pedro Cardoso apresenta esta quinta-feira, 6, o livro “Se causa Dor não é Amor” da autoria de Miriam Medina na Biblioteca Nacional, na cidade da Praia.

A apresentação da obra que acontece às 18h00, estará a cargo do Emerson Pimentel e Nardi Sousa. A obra relata, na primeira pessoa, histórias de violência no namoro.

“Após uma experiência em quase todos os concelhos de Cabo Verde, em palestras proferidas com o intuito da capacitar e dotar os e as jovens com ferramentas de diagnóstico e prevenção de comportamentos agressivos nas relações de namoro, a autora quis revelar à sociedade cabo-verdiana essa marca de agressividade e violência que envolve as relações afectivas entre os jovens", lê-se na nota enviada.

Natural da ilha de Santo Antão, Miriam Medina é mestre em Ciências Sociais, Formadora de Formadores, Mediadora de Conflitos e Activista social.

Miriam Medina é mentora, dançarina e presidente do grupo Mon Na Roda. Este grupo promove a inclusão de pessoas com deficiência física, através da dança desportiva em cadeira de rodas e tem representado Cabo Verde em campeonatos internacionais, com a obtenção de excelentes resultados.