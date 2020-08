Jovens da Igreja Nazareno realizam habitual acampamento virtualmente por causa da COVID-19

Os jovens da Igreja Nazareno realizam, este ano o seu, habitual acampamento virtualmente na plataforma Zoom. Isto por causa das medidas de restrições impostas na contenção da COVID-19. O evento, denominado AcampaZoom, acontece de 13 a 15 de Agosto e já conta com 100 inscritos.

Em declarações ao Expresso das Ilhas, o presidente da Juventude Nazarena do Distrito Norte, David Lopes, informou que a ideia do AcampaZoom surgiu devido ao cancelamento de eventos “importantes”, sobretudo aqueles de grande concentração.

Um dos maiores eventos nacionais, para os nazarenos, são a Assembleia que congrega cerca de 300 delegados de todas as ilhas e o Acampamento Nacional de Jovens que sempre ronda os 200 em número de participantes.

“Anualmente fazemos o nosso acampamento tradicional, escolhemos sempre uma ilha e os nossos jovens sempre vão. Entretanto, por causa da pandemia, as actividades foram suspensas, porém alguns jovens reivindicaram essa questão, mostrando que podíamos usar a tecnologia e criarmos algo inédito para cumprir o mesmo propósito. Daí surgiu a ideia do AcampaZoom”, declarou David Lopes.

O AcampaZoom, decorre nos dias 13,14 e 15 de Agosto, através da plataforma Zoom. Conforme o presidente da Juventude Nazarena do Distrito Norte, o acampamento conta com a participação de jovens cabo-verdianos na diáspora e em todas as ilhas de Cabo Verde.

As actividades serão intercaladas de manhã, tarde e noite, com debates sobre tecnologia e empreendedorismo. Considerando que este ano não haverá custos com transporte e alimentação, os participantes receberão um pacote de megas para acompanhar as actividades.

“Teremos ainda a presença de dois palestrantes. Um é cabo-verdiano que está no Brasil, um pastor vocacionado nos trabalhos com jovens e vai falar sobre o novo normal, o novo tempo que estamos a viver. O outro palestrante estará falando sobre como nós podemos aproveitar a tecnologia, as oportunidades que nós temos hoje em meio às dificuldades para também impactar a nossa geração”, informa o pastor.

Ainda segundo David Lopes, o objectivo principal do acampamento virtual é a interacção e comunhão para que os jovens possam aprender a encarar o novo tempo.

Devido às normas da plataforma Zoom, o acampamento é limitado a 100 pessoas e a Igreja já conseguiu alcançar este número.

“Ainda temos muitos pedidos, estamos até a ver formas que nós podemos fazer para que esse tempo seja muito profícuo. Desde Março temos feito actividades através da Internet, lives com jovens falando sobre temas actuais, mas, acampamento virtual é uma primeira experiência, porém tudo indicia que será repetido nesse tempo que tem sido atípico”, finalizou.