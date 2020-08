ACAEL realiza 4ª edição da campanha “Djuda 1 criança bai Scola"

Está a decorrer desde o dia 1 de Agosto a 4ª edição da campanha “Djuda 1 criança bai Scola", realizada pela Associação Comunitária de Achada Eugénio Lima (ACAEL). A campanha irá decorrer até o próximo dia 20 de Setembro e pretende abranger 500 crianças.

Segunda a presidente da ACAEL, Ricardina da Veiga, a campanha “Djuda 1 criança bai scola” tem como finalidade ajudar crianças cujos pais não podem comprar material escolar ou mesmo uniforme. A campanha abrange ainda jovens do ensino secundário e adultos que, geralmente estudam à noite.

“Este ano, temos mais desafios devido a pandemia, então o objectivo é reforçar a campanha de modo a conseguir mais kits escolares para oferecer às pessoas mais vulneráveis”, disse.

A campanha arrancou no dia 1 de Agosto pretende ajudar 500 crianças, o triplo do ano passado. Em 2019 a campanha conseguiu ajudar 150 crianças, enquanto em 2018 abrangeu 250 e na primeira edição, no ano de 2017, ajudou 73 crianças.

Para divulgar a campanha online no GoFundMe, a ACAEL vai realizar shows online a partir do próximo dia 27 e até 30 de Agosto.

“Com o show a nossa campanha vai ter divulgação de forma a conseguirmos ter mais êxito e sucesso no GoFundMe, onde as pessoas podem fazer as suas doações monetárias, com a quantia que quiserem, além de que mesmo aqueles que estiverem no estrangeiro podem participar “proferiu.

Ricardina Veiga avançou ainda que a ACAEL se candidatou ao concurso “Fundo Pequenos Projectos”, promovido pelo Camões Instituto da Cooperação e da Língua Portuguesa, cujo objectivo é minimizar necessidades reconhecidas no domínio social, identificadas por actores da sociedade civil.

Caso vença, a Associação pretende beneficiar 2 mil crianças dos dois EBI de Eugénio Lima, com kits escolares, além de kits de protecção contra a COVID-19.

Durante o confinamento a ACAEL distribuiu mais de 1000 cestas básicas no bairro, com ajuda da CMP e dos filhos de Eugénio Lima na diáspora.