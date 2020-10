Porto Novo: Paradise Soap pretende distribuir sabonetes às escolas no arranque do ano lectivo

A fábrica de sabonetes Paradise Soap, na Ribeira das Patas, no Porto Novo (Santo Antão), pretende distribuir sabonetes às escolas dessa localidade agora no arranque das aulas.

A proprietária dessa unidade, Inês Silva, disse à Inforpress que, no quadro das acções de prevenção à covid-19, que a Paradise Soap tem concretizado, é sua intenção, agora no início do ano lectivo, distribuir sabonetes às escolas em Ribeira das Patas.

Em Março deste ano, a fábrica, instalada em 2O18, já tinha apoiado as escolas em Ribeira das Patas com sabonetes.

Entretanto, a unidade de produção de sabonetes, que por causa da pandemia de covid-19 tem apostado mais no mercado nacional, prevê retomar, ainda este ano, a exportação de sabonetes e shampoo natural para os Estados Unidos da América.

A fábrica, que consegue ter uma produção diária entre 800 e mil sabonetes e mais de 200 frascos de shampoo, produzidos com base em leite de cabra, babosa (aloé vera), argila e enxofre, tem ainda como “desafio” a conquista dos mercados na Europa e na Ásia, a começar pelo Macau.