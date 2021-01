“Hello Cabo Verde” de Adê estará no mercado este ano

O músico maiense, Adê vai lançar o seu segundo álbum a solo intitulado “Hello Cabo Verde”, no primeiro semestre deste ano.

O músico residente em Barcelona (Espanha) encontra-se em Cabo Verde desde de Dezembro para concluir o seu novo trabalho. No ano passado o músico lançou o videoclip do tema “Karabiloke”, o primeiro single do novo álbum “Hello Cabo Verde”.

A letra da música, conforme escreveu Adê é da autoria do músico e compositor maiense Tibau Tavares. E antes da chegada do disco ao mercado, o músico pretende lançar mais singles.

Mas antes disso, Adê estará este sábado, 30, num show case, na cidade da Praia. Este show case acontece no Nice Kriola Restaurante Bar, a partir das 21h.

Neste concerto Adê irá partilhar com os praienses o seu percurso musical, com um repertório que define um processo evolutivo do artista, destacando as suas fortes referências da ilha do Maio.



O repertório será composto por músicas do primeiro álbum “Pretu na Branku” e composições próprias posteriores. Durante o concerto, Adê também homenageará compositores cabo-verdianos que fazem parte do crescimento pessoal e musical do cantor.