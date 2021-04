Adê lança single “Fazê Gat”

O músico e compositor maiense Adélcio da Costa Soares, mais conhecido por Adê acaba de lançar nas plataformas digitais o segundo single intitulado “Fazê Gat”.

Este tema sucede a “Karabiloke”, cujo videoclip foi lançado no ano passado.

Segundo o músico, este tema que é da sua autoria, traz uma roupagem moderna do estilo tradicional cabo-verdiano como batuku e conta com duas participações especiais: a cantora mindelense Jenifer Solidade e o músico brasileiro Mestrinho, considerado um dos grandes sanfoneiros da actualidade.

A música e o videoclipe já estão disponíveis em todas as plataformas digitais.

“Fazê Gat retrata uma vivência muito comum na Ilha do Maio. A expressão em kriolu local consiste no acto de ajudar os pescadores, arrastando o barco de pesca do mar para a areia, limpando os peixes e ajudando também na manutenção dos barcos”, explica.

"Muitos homens de família garantem a alimentação do lar através dessa tarefa, pois, como recompensa, eles levam peixes para casa”, afirma Adê.

A canção faz parte do novo álbum do artista intitulado “Hello Cabo Verde”, que contará com dez faixas que traduzem a música tradicional cabo-verdiana reinterpretada com um estilo contemporâneo, com forte presença da música afro-brasileira e da África Continental.