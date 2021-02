Opções de presentes diferentes para o dia dos namorados em tempos de pandemia

Este ano o dia dos namorados será celebrado num contexto diferente devido a pandemia de COVID-19. Contexto diferente requer presentes diferentes. Por isso, apresentamos algumas opções diferentes para surpreender o seu amor.

1-“Kretxeu mas sabi é kel ke dimeu”

Esta é apenas uma das muitas frases com expressões típicas do crioulo, que Jussara Barbosa oferece impressas em canecas. Uma boa escolha para os casais que gostam de um cafezinho quente e cheio de amor.

2-“Nha Kodé”

Ao invés dos típicos “I Love You”, Jocelina Ferreira optou por confeccionar candeeiros de PVC, de garrafas que projectam expressões carinhosas em crioulo na parede. Uma boa opção para surpreender a sua amada.

3-Ofereça plantas

Não importa se é para oferecer a um homem ou a uma mulher. Receber um presente na forma de plantas no São Valentim é uma experiência inesquecível. Se sabe que o seu companheiro gosta de plantas, o melhor será surpreendê-lo com um cacto da Vidamia.

4-Explosão de amor

Parece uma caixa simples para quem recebe, até que a pessoa a abra. Esta caixa possui bolo, cupcake, brigadeiro, champagne e muitas outras surpresas.

5-Bolos dos Namorados

Os bolos são perfeitos para qualquer ocasião, especialmente, as especiais. Torne o seu dia mais doce e ainda mais especial com um bolo decorado especialmente para o dia dos namorados do Atelier Pimentel.