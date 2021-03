Revista “Leitura” já vai na nona edição

A Editora/Livraria Pedro Cardoso apresenta esta quarta-feira, o 9º número da revista “leitura”.

Segundo uma nota enviada pela editora, a revista traz como destaque principal, a entrevista com a Professora Doutora Maria Adriana de Sousa Carvalho, que foi Vice-Reitora e Pró-Reitora da Universidade de Cabo Verde, Pró Reitora da Universidade Jean Piaget de Cabo Verde, Presidente do Instituto Pedagógico e Directora da Escola de Formação de Professores do Ensino Secundário.

Nesta edição, Adriana Carvalho fala da trajectória do ensino liceal em Cabo Verde de 1860 a 1975, da sua vida académica à investigação e publicação de livros sobre o ensino superior em Cabo Verde.

Para além deste tema na manchete, a revista traz resumos de apresentação de livros, resenha crítica sobre obras, artigos de opinião e noticias sobre o mundo da literatura e novidades editoriais.

A apresentação da revista estará a cargo de José Maria Almeida.