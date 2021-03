A água está envolvida em várias funções corporais, incluindo o transporte de nutrientes e oxigénio para as células, regulação da temperatura corporal, lubrificação das articulações e protecção dos órgãos e tecidos.

Segundo a Healthline, embora possa ficar levemente desidratado em horários específicos ao longo do dia, nenhuma evidência científica apoia a noção de beber água com o estômago vazio para recolher benefícios adicionais.

Assim, para compensar as perdas de água do seu corpo, não faz muita diferença se começa o dia com um copo de água ou bebe em qualquer outra hora do dia.

Apenas certifique-se de se manter hidratado bebendo água sempre que sentir sede.