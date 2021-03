Três alimentos que aumentam os níveis de energia

Muitas pessoas sentem-se exaustas em algum momento do dia, e essa falta de energia pode afectar a produtividade em várias tarefas do quotidiano.

Provavelmente não é de todo surpreendente, o facto de que o tipo e quantidade de alimentos que consumimos desempenham um papel crucial nos nossos níveis de energia.

Apesar, de todos os alimentos fornecerem naturalmente energia, a verdade é que alguns em específico aumentam o estado de alerta e foco ao longo do dia.

Eis, segundo o portal Healthline, três alimentos poderosos que prometem dar-lhe mais força e vigor:

1. Banana

A banana é uma fonte excelente de hidratos de carbono complexos, potássio e vitamina B6, nutrientes que contribuem para o aumento dos níveis de energia.

2. Arroz integral

Meia chávena (50 gramas) de arroz integral contém 2 gramas de fibra e fornece grande parte da dose diária recomendada de manganês, um mineral que ajuda as enzimas a quebrar os carboidratos e proteínas para gerar energia.

Além disso, graças ao seu teor de fibras, o arroz integral tem um baixo índice glicémico. Portanto, ajuda regular os níveis de açúcar no sangue e a promover níveis de energia estáveis ao longo do dia.

3. Ovo

Os ovos não são somente um alimento tremendamente satisfatório, mas também repleto de energia que pode ajudar a 'alimentar' o seu dia.

Estão repletos de proteínas, constituindo assim uma fonte de energia estável e sustentada.

Além disso, a leucina é o aminoácido mais prevalecente nos ovos, e é conhecido por estimular a produção de energia de várias formas - pode ajudar as células a absorver mais açúcar no sangue, estimular a produção de energia nas células e aumentar a degradação da gordura para produzir energia.

Adicionalmente, os ovos são ricos em vitaminas do complexo B, que por sua vez auxiliam as enzimas a desempenhar eficazmente a sua função no processo de transformar os alimentos em energia.