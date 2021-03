Palácio da Cultura com “Alma Kriol [A|O]”

Decorre no Palácio da Cultura Ildo Lobo, desde 19 deste mês, a exposição de pintura “Alma Kriol [A|O]”, da artista plástica Santacatarinense Sue Vicente.

“Alma Kriol[A|O]”, segundo a apresentação no seu catálogo, é uma exposição que traz "retratos vistos de um ângulo espiritual dos traços cabo-verdianos”.

A exposição, que traz 11 obras da artista plástica, ficará patente ao público até 19 de Abril.

Suely Vicente mais conhecida por Sue Vicente é natural de Santa Catarina, Assomada.

A artista plástica tem feito vários trabalhos relacionados com o mundo das artes, nas áreas de pintura, escultura, design interior e instalações de iluminação artística.

Sue Vicente fez a sua primeira exposição de nome "Nha corpo, Nha estribilim" em Agosto de 2020, numa parceria com a Wink Kriola.

A artista plástica é fundadora do projecto Post Card, postais pintados que podem ser enviados a todos e para qualquer parte do mundo, com principal objectivo de aproximar a arte as pessoas e aos seus momentos importantes.