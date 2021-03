Cabo Verde vence prémio “Destination Tourism Awards 2021”

Cabo Verde foi distinguido pela agência holandesa Reisgraag.nl com o galardão de ouro da 10ª edição do prémio “Destination Tourism Awards 2021”. A maior pontuação foi registada no quesito "hospitalidade".

A informação foi avançada pelo Reisgraag.nl, um dos maiores sites e agências de viagens holandesa. Segundo uma nota do Instituto de Turismo de Cabo Verde, os prémios Reisgraag são baseados em avaliações aprovadas de clientes de organizações de viagens e visitantes de destinos. Cabo Verde obteve bons resultados em diferentes áreas e o maior número foi registado no quesito "hospitalidade". Os visitantes atribuíram a pontuação 8.4 ao nosso arquipélago, seguido da localização (8.2) e restaurantes (7.3). O país obteve uma média de 7,8 entre os viajantes, ganhando o prémio Destino de Viagem de Ouro. A Reisgraag.nl, além agência de viagens dos Países Baixos, Reisgraag.nl é também uma plataforma com avaliações sobre operadores turísticos em todo o mundo. Todos os anos a empresa organiza “os Reisgraag Awards”, uma cerimónia de entrega de prémios. Este ano, entretanto, devido à pandemia da COVID-19, o prémio vai ser entregue em formato digital. “Para o Instituto do Turismo de Cabo Verde este prémio simboliza todo trabalho que se tem feito, seja ela a nível público ou privado, em prol da promoção do destino e promoção das melhores experiências aos seus visitantes. Pelo que o Instituto do Turismo de Cabo V regozija-se com a atribuição deste prémio a Cabo Verde”, lê-se no comunicado.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.