Cláudia Morais, musa da nova colecção de Philipp Plein

A modelo cabo-verdiana Cláudia Morais é a musa da nova colecção de Philipp Plein.

Depois de ter ido para Milão, Cláudia Morais foi fotografada para uma das colecções do designer de moda alemão Philipp Plein.

Denominada ‘Tattoo Capsule’, a colecção coloca a agenciada pela Da Banda Model Management e outros modelos em cena, com peças inspiradas em tatuagens e criadas em homenagem ao estilo de vida ousado e vanguardista.

Nesta colecção, Cláudia Morais surge com um macacão justo e com uma sweatshirt oversized, todas as peças são estampadas com tatuagens, como a colecção assim o indica. Detalhes brilhantes, modelos em pele e transparências também fazem parte da moda feminina e masculina da marca.

Nos últimos anos, a cabo-verdiana já passou pelas Semana de Moda de Nova Iorque, Milão, Madrid, Lisboa e Porto. Também a nível internacional, esteve de passagem por Mumbai (Índia), onde fez campanhas para marcas como Amazon, Vivo, Fastrack, Myntra, Haique Quartz, Lemon & Pepper e Pooja Sampat.