Papaia pode melhorar a digestão e o sistema imunológico

A papaia é uma fruta tropical rica em fibras e nutrientes como o licopeno e vitaminas A, E e C, que actuam como potentes antioxidantes, trazendo diversos benefícios para a saúde.

Segundo a Healthline, a enzima papaína pode tornar a proteína das carnes mais fácil de digerir. Além do mais, a fruta auxilia no trânsito intestinal, por ser rica em fibras e em água que hidratam e aumentam o volume das fezes, facilitando a sua saída e ajudando a combater a prisão de ventre.

A papaia ajuda também a manter a saúde da visão, pois é rica em vitamina A, um nutriente que ajuda a prevenir a cegueira nocturna e atrasar a deterioração da visão relacionada com a idade.

Também fortalece o sistema imune, pois tem boas quantidades de vitamina C, A e E, que favorecem o aumento das defesas do organismo e ainda ajuda no funcionamento do sistema nervoso, já que possui vitaminas do complexo B e E, podendo prevenir doenças como Alzheimer.

Segundo a mesma fonte, a papaia ajuda na perda de peso, pois possui poucas calorias e é rica em fibras, o que aumenta a sensação de saciedade e evita o envelhecimento prematuro, pois possui betacarotenos que exercem acção antioxidante e evitam o dano causado pelos radicais livres à pele.

Além disso, a presença de vitamina E, C e A aumenta a firmeza da pele e facilita a sua cicatrização. Devido à sua acção antioxidante e ao seu teor de fibras, a fruta pode prevenir o aparecimento de doenças crónicas, como o cancro, diabetes e problemas cardíacos.

Há quem considere que a papaia é um tratamento natural para a obstipação e para outros sintomas da síndrome do intestino irritável. Num estudo, pessoas que tomaram uma fórmula à base de papaia durante 40 dias tiveram uma melhoria significativa na obstipação e inchaço.