Luna Arte e Design! Conheça brindes de madeira sustentável

A Luna Arte e Design, na cidade da Praia, quer marcar a diferença no que tange a brindes e presentes personalizados de madeira sustentável e acrílico.

Escolha entre um bloco de notas com um toque pessoal, chaveiros ou peças de decoração que dão vida ao seu ambiente.

As peças únicas também incluem imãs, álbuns de fotos e brindes de casamento. Com excepção da madeira do imã, todas as matérias primas são nacionais, conforme garante Kessia Tellez , sócia-gerente do atelier.

“Começamos numa varanda e hoje estamos aqui, no atelier. No ano 2020, tivemos uma queda brusca dos pedidos, pelo que tivemos a necessidade de mudar um pouco o nosso foco. Antes fabricávamos apenas brindes para eventos e passamos a produzir peças de decoração”, narra.

As peças de decoração, segundo Kessia Tellez têm ajudado o atelier a sobreviver no meio a pandemia. Confira: