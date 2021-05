Alécia Morais na nova colecção da Neiman Marcus

A modelo cabo-verdiana, Alécia Morais é a musa da nova colecção da Neiman Marcus, depois de protagonizar a campanha Camouflage Brighten & Correct Duo da linha de cosméticos Laura Mercier.

Pela lente do fotógrafo David Roemer, Alécia apresenta as jóias para esta Primavera. “Uma estação mais brilhante está no horizonte - o tempo está a aquecer, está a reconectar-se com o seu círculo social, e há mais oportunidades para se aventurar no mundo novamente. Prepare-se para a sua estreia na Primavera com novas e excitantes adições à sua colecção de jóias...”, lê-se no site da marca.

A modelo tem sido escolhida como rosto de marcas de moda de prestígio como Chanel, Shiseido, Exuviance, Bobbi Brown, MAC Cosmetics, Mizani e H&M Beauty.

Para além do seu último trabalho com a Laura Mercier Cosmetics, a modelo também apareceu recentemente na campanha de moda para a portuguesa Concreto, bem como nas páginas da Vogue Portugal.