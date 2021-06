Alécia Morais estrela da colecção Resort 2022 de Prabal Gurung

A modelo cabo-verdiana, Alécia Morais é uma das estrelas da colecção Resort 2022 de Prabal Gurung, que apresenta em formato digital e fotografada nas ruas de Chinatown, na cidade de Nova Iorque.

Segundo uma nota da Dabanda Model Management, Prabal Gurung é conhecido pelas suas colecções inspiradoras, inclusivas e poderosas durante as Semanas de Moda e a apresentação da colecção Resort 2022 não foi excepção.

“O activismo e, mais amplamente, a consciência tornaram-se centrais para a marca do designer nepalês. Todos os looks foram produzidos por uma equipa só de mulheres que inclui Alécia Morais”, lê-se no documento.

A modelo cabo-verdiana tem sido escolhida como rosto de marcas de moda de prestígio, incluindo Chanel, Shiseido, Exuviance, Bobbi Brown, MAC Cosmetics, Laura Mercier Cosmetics, Mizani e H&M Beauty.

Para além do seu último trabalho para a Neiman Marcus, também apareceu recentemente na campanha de moda para a portuguesa Concreto, bem como nas páginas da Vogue Portugal.