Toalhas ásperas? Nunca mais!

Suas toalhas estão ásperas e não têm mais aquele toque gostoso que costumavam ter quando as comprou? Essa sensação é desagradável e faz com que algumas pessoas até descartem boas toalhas por conta disso.

Descubra dois erros que estão a deixar as suas toalhas como se fossem lixas:

1. Excesso de amaciador

Sim, é verdade o amaciador também pode deixar a toalha áspera se utilizado em demasia.

Tal ocorre porque o produto é feito à base de um tipo de gordura que, em excesso, acaba por deixar a peça com aquela textura tão desagradável. Cuidado com as quantidades!

2. Não coloque as toalhas a secar ao sol

Deixar as toalhas a secar ao sol contribui para a aspereza, visto que o calor excessivo enruga e resseca as fibras que compõe o tecido. Como tal, coloque-as a secar à sombra para alcançar uma textura macia.