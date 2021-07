Cinco formas de evitar a infecção por COVID-19 em espaços fechados

Conforme explica um artigo publicado pela BBC News, além de higienizar as mãos e manter o distanciamento social, é fundamental considerar o ar que se respira em ambientes fechados, nomeadamente nas nossas casas, trabalho ou em espaços comerciais.

Como tal, manter as janelas abertas, quando possível, pode ser um passo crucial para evitar o contágio pelo SARS-CoV-2, por exemplo.

A BBC News recomenda esses cinco aspectos para ter em atenção quando estiver em espaços fechados:

1. Evite frequentar locais abafados

Estudos revelam que em espaços confinados pode ocorrer a "transmissão aérea" do vírus, a partir de minúsculas partículas de vírus que pairam no ar.

Consequentemente, se um sítio lhe parecer abafado, simplesmente saia, conforme aconselha Hywel Davies, director técnico do Chartered Institution of Building Services Engineers, associação de engenheiros de serviços de construção sediada no Reino Unido.

2. Tenha em atenção o ar condicionado

Verifique o tipo de aparelho que tem. Os mais comuns “sugam” o ar externo, arrefecem o ambiente e, de seguida, eliminam o ar interno. Ou seja, fazem recircular o ar.

Apesar de tal não ser por si mesmo um problema, durante alguns minutos, isso pode transformar-se num factor de risco no decorrer de algumas horas.

Uma pesquisa que teve como objecto de estudo um restaurante na China culpabilizou esse tipo de ar condicionado por disseminar o vírus.

3. Há ar fresco suficiente?

Tendo em conta o risco infecção por coronavírus, os especialistas advertem para maximizar o provimento de ar fresco.

"Ter 100% de ar externo ou perto de 100% é uma coisa boa", disse à BBC News Catherine Noakes, professora de Engenharia Ambiental de Edifícios na Universidade de Leeds, no Reino Unido.

"Quanto mais ar fresco, menor o risco de recirculação do vírus pelo prédio", acrescentou.

4. O perigo das correntes de ar

Segundo Nick Wirth, que antes projectava carros de corrida de Fórmula 1 e atualmente aconselha supermercados e empresas de processamento de alimentos acerca de como gerir o fluxo de ar de modo a garantir a segurança dos consumidores e trabalhadores, é preocupante se alguém sentado ao pé de uma janela aberta estiver infectado com o SARS-CoV-2, sendo que poderá contagiar outros indivíduos que estejam posicionados a favor do vento.

"Se abrir uma janela, para onde vai o ar?", questionou Wirth.

"Mais ar fresco em geral é melhor, mas se estiver a fluir horizontalmente e repleto de vírus, pode ter consequências indesejadas", concluiu.

5. Inspeccione os filtros de ventilação

Embora os sistemas de ventilação modernos tenham filtros, a verdade é que estes não são infalíveis.

Investigadores nos Estados Unidos analisaram um hospital no estado de Oregon e apuraram que resquícios de coronavírus foram capturados pelos filtros, porém alguns acabaram por escapar.

De acordo com o professor Kevin van den Wymelenberg, líder do estudo, limpar os filtros pode assim revelar se há alguém infectado está, por exemplo, a trabalhar num edifício.