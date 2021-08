Plantas que melhoram a qualidade do dar lá de casa

Se é daquelas pessoas que se preocupa com a qualidade do ar no seu lar, principalmente agora dadas as circunstâncias da COVID-19, conheça as plantas que limpam a atmosfera e cuidam da sua saúde.

Segundo o site Ekonomista, para além de decorativas, as plantas são importantes para melhorar a qualidade do ar. A plataforma especialista em soluções para casa, refere que as plantas transformam o dióxido de carbono em oxigénio, criando o ar mais respirável e saudável, seja dentro ou fora de casa. O que se sabe menos é a sua capacidade de eliminar a poluição no interior da sua habitação. De acordo com um estudo da NASA, aumentar o número de plantas no interior da sua casa ajuda a livrar-se de potenciais gases perigosos à sua saúde e à da sua família, cita o Ekonomista. Fique a par de quatro plantas que limpam o ar, seleccionadas pela plataforma. Planta de borracha A planta de borracha é perfeita para reduzir os níveis de formol e prefere ambientes iluminados, mas com luz indirecta e pouca água, revela o Ekonomista. Palmeiras de bambu Para o Ekonomista, é importante certificar-se, no momento de compra, que procura uma planta com folhas verdes escuras sem sinais acastanhados, pois apesar de ser fácil de cultivar, a palmeira de bambu é difícil de recuperar, sustenta a plataforma. Aloé Vera Note que com 95% de água, o seu gel pode ser uma pomada para queimaduras de cozinha, picadas de insectos e pequenas feridas, pois tem um efeito calmante na pele. Possui também uma capacidade de depuração do ar, sublinha o Ekonomista. Dieffenbachia De acordo com o Ekonomista, esta planta é uma das mais importantes da lista e precisa de muita luz directa e brilhante. Deixe-a secar entre regas que assim irá certamente renovar o ar da sua casa.

