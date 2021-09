Sumo poderoso contra a pressão alta com 2 ingredientes

Sofre de pressão alta e além do acompanhamento médico regular? Está à procura de soluções caseiras que possam ajudá-lo no dia-a-dia? Então, este sumo poderoso que leva apenas dois ingredientes é feito para si - a sugestão é do portal Tua Saúde:

Ingredientes: 2 g de gengibre Sumo de 3 laranjas Preparação: . Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata . Caso queira, acrescente gelo . Consuma, preferencialmente, metade no período da manhã e metade à tarde.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.