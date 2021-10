“Three Colours” marca que pretende levar paz e amor em cada peça de roupa

Como fã de dreadlocks e motivado pela dificuldade que tinha em encontrar roupas do estilo rastafári, Dary Sequeira lançou a marca “Three Colours” com o objectivo de levar paz e amor em cada peça de roupa aos amantes do estilo.

O nome da marca é baseado na bandeira do movimento rastafári. Verde, amarelo e vermelho. Assim, Dary Sequeira traz o conceito de “Three Colours” que são t-shirts, casacos, fatos treino, sweaters, leggings e vestidos. A maioria unissexo.

“Desde pequeno era fã número do meu irmão que usava dreadlocks. Fui adquirindo esse gosto e comecei a usar t-shirts e pulseiras com essas três cores. Mas, sempre encontrava muita dificuldade em adquirir roupas do estilo porque o preço era elevado. Então, cresci com essa ideia de fazer roupas nesse estilo e vender num preço acessível a toda gente”, conta Dary Sequeira.

A primeira peça do “Three Colours”, uma t-shirt, foi lançada em Novembro de 2019. Altura em que o jovem deixou um emprego de longa data e usou parte do dinheiro para o investimento.

Para este inverno, Dary Sequeira revela uma experiência nova com meias, gorros e sapatos.

Por enquanto, a forma de adquirir as peças é através do seu perfil no Facebook e no Instagram, ou, para quem estiver em Portugal, na loja Deisa Moda em Cacém.

“Envio para todos os lados e também faço entrega àqueles que vivem perto de mim”, diz.

Depois de dois anos de existência, tempo que Dary Sequeira considera como sendo de estudo do mercado, mais de 600 peças foram vendidas.

Entretanto, a marca está no processo de registo e espera ser publicado no boletim de registo industrial de Portugal.

“A minha grande missão é continuar a levar paz e amor em cada peça de roupa para que não seja apenas uma peça de roupa mas sim, um ideal de vida. Peace and Love”, afirma.

Segundo este entrevistado, o maior desafio da marca é enviar para Cabo Verde, terra natal de Dary Sequeira.

Mas, o jovem garante que está a estudar uma forma de enviar os produtos para Cabo Verde, assim como faz habitualmente para os EUA, França e Luxemburgo para onde envia as peças em caixas que depois são distribuídas.