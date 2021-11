Crop Top franzido, vestido midi e estilo próprio: conheça a jovem que personaliza roupas em atelier caseiro

Elisabeth da Rosa, 26 anos, formada em Administração Pública, empreende transformando peças de roupa usadas em artigos personalizados e únicos, além de costurar conforme o pedido do cliente.

A jovem sempre gostou de costura e personalizar as roupas que tinha em casa. Depois de ficar desempregada, com tempo livre de sobra, costurou um cropped com restos de tecidos que tinha em casa e resolveu publicar no seu Story.

Instantes depois, Elisabeth da Rosa recebeu muitos feedbacks com elogios e pedidos de peças parecidas.

“Pensei, eu estou em casa então porquê não investir já que as pessoas estão a pedir?”, conta ao Expresso das Ilhas.

Foi assim que há quatro meses decidiu abrir o perfil B.Fabulous e parte da casa, no bairro de Achada São Filipe, transformou-se num atelier de costura. Cheio de tecidos, linhas e agulhas.

As roupas que costura e que personaliza representam, hoje, o sustento da jovem. As produções, segundo revela, são baseadas no gosto dos seguidores.

O Instagram da B.Fabulous é gerido pela jovem, que investe em publicações frequentes e interacção com o público.

“De vez em quando faço sondagens para saber o que é que o meu público prefere e assim costurar. Mas, o meu objectivo é fazer as minhas colecções. Como comecei agora sujeito-me aos pedidos”, afirma.

Entretanto, frisa que um dos obstáculos é o preconceito que as pessoas têm pelo facto de ser licenciada e dedicar-se à costura e encontrar tecidos com determinadas estampas e qualidade.

“Sonho ser uma grande empreendedora, assim empregar outras pessoas e possibilita-las de fazer uma formação na costura”, enfatiza.