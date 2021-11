Quatro benefícios do consumo do peixe para saúde

O consumo regular de peixe traz vários benefícios para a saúde, tais como: melhorar a memória, prevenir doenças cardiovasculares e fortalecer os ossos e dentes. Isto acontece porque o peixe é rico em gorduras boas, proteínas, vitaminas e tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias.

Confira quatro benefícios:

1- O Peixe fortalece o sistema imunitário

O peixe é uma fonte de proteínas e gorduras boas, como o ômega 3, que aumentam a produção das células de defesa do organismo, fortalecendo o sistema imunitário. Além disso, é um alimento rico em vitamina C e vitamina E, que contêm propriedades anti-inflamatórias, protegendo o sistema imunitário de possíveis inflamações.

2- Fortalece os ossos e os dentes

O peixe pode ser uma excelente forma de fortalecer os ossos e os dentes porque é um alimento rico em cálcio, o que torna os ossos e dentes mais fortes, prevenindo problemas como as cáries dentária (deterioração do dente).

3- Previne o envelhecimento precoce da pele

Devido às suas propriedades antioxidantes, alguns peixes magros como o peixe-espada e o carapau ajudam a retardar o envelhecimento precoce da pele e a prevenir doenças como o cancro de pele. Além disso, por serem ricos em ômega 3, os peixes gordos também promovem a renovação das células da pele, mantendo-a saudável.

4- Melhora a memória

O consumo regular de peixe melhora a memória porque é um alimento rico em ômega-3, antioxidantes e minerais, como o cálcio e o fósforo, que protegem as células do cérebro e garantem o seu correcto funcionamento

Para obter esses benefícios, deve-se consumir peixe, pelo menos, 3 vezes por semana. No entanto, as grávidas devem evitar o consumo em excesso de alguns peixes principalmente atum, peixe-espada porque têm valores elevados de mercúrio, o que pode afectar o desenvolvimento do bebé.