Croché moderno: Tendência a uma mão de distância

O croché é o trabalho manual feito com uma única agulha de gancho, uma forma de artesanato muito usada em décadas passadas. De uma forma actualizada o croché volta a cena não apenas como decoração do lar, mas como acessórios e em looks completos bastante contemporâneos.

Fantasias de festas, biquínis, shorts, tops, acessórios de cabelo e porque não decoração? Sandra Lopes encontrou no antigo trabalho manual uma fonte de renda extra, para um público variado que gosta da fusão do antigo e o moderno. Ao Expresso das Ilhas, Sandra Lopes conta que aprendeu a fazer croché há vários anos com uma prima, mais como um hobby do que como uma fonte de renda. A pedido dos familiares produzia algumas peças de decoração. Factor que lhe permitiu aperfeiçoar a técnica. “Na época não tinha um emprego e resolvi dedicar mais tempo ao croché por ser algo que eu sempre amei fazer, porque activa a nossa criatividade, é terapêutico e distractivo. Melhor ainda, permite ganhar dinheiro a partir de casa”, afirma. Para esta jovem, mais do que um trabalho, o croché é um acto de amor. “Fico imensamente satisfeita quando vejo alguém usar uma peça produzida por mim. Sem dúvida o croché é a minha maior paixão”, frisa.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.