Alimentos para um cabaz de Natal saudável

A época do Natal é uma das alturas do ano em que se cometem alguns excessos relactivamente à alimentação. Uma das estratégias que podemos tomar é substituir os ingredientes das receitas tradicionais por outros mais saudáveis mantendo o sabor e o prazer à mesa. Conheça algumas das recomendações dos nutricionistas

Canela

A canela é uma especiaria feita a partir da casca interna das árvores Cinnamomum. É rica em poderosos antioxidantes, como os polifenóis, sendo a sua acção mais poderosa que o alho. De facto é de tal forma que a canela pode ser usada como um conservante natural dos alimentos.

Estes antioxidantes têm efeitos anti-inflamatórios, que contribuem para diminuir o risco de diversas doenças cardíacas, para diminuir o colesterol, triglicerídeos e pressão arterial.

Gengibre

O gengibre pode ser utilizado fresco, seco, em pó ou sob a forma de óleo ou sumo. É um dos ingredientes mais associados ao Natal. Tanto a fragrância como o sabor provêm dos seus óleos naturais, sendo o mais importante, o gingerol. O gingerol é o principal composto activo do gengibre, responsável por grande parte das suas propriedades medicinais. Possui efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes.

Por outro lado, o gengibre parece ser altamente eficaz contra as náuseas, eficaz na redução das dores musculares e reduz os níveis de açúcar no sangue. Além disso, acelera o esvaziamento do estômago, que pode ser benéfico para pessoas com indigestão.

Tâmaras

As tâmaras são frutas muito saudáveis que devem ser incluídas na sua dieta uma vez que são ricas em vários nutrientes, fibras e antioxidantes, os quais podem trazer benefícios à saúde. Além disso, poderão ser utilizadas como adoçante natural em diversos pratos. Devem ser consumidas de forma moderada uma vez que são altamente calóricas devido ao seu teor de gordura insaturada (gordura saudável).

Aveia

A aveia é um dos cereais mais saudáveis e uma boa fonte de muitas vitaminas, minerais e fibras como os beta-glucanos. Esta fibra solúvel oferece inúmeros benefícios à saúde como diminuição do colesterol, melhor saúde cardiovascular e contribui para uma melhor absorção do açúcar no sangue. Além disso, a aveia reduz o apetite e, desta forma, contribui para uma menor ingestão de calorias. Adicione aveia aos seus bolos e bolachas caseiras.

Chocolate negro

Se for consumido de forma moderada, o cacau pode proporcionar benefícios poderosos à saúde, sendo especialmente protector contra doenças cardíacas. Além disso um quadrado de chocolate negro com pelo menos 70% de cacau depois do jantar fornece minerais (como ferro, magnésio, manganês, entre outros), antioxidantes, e outras substâncias activas que melhoram a circulação sanguínea, diminuem a pressão arterial e protegem as células das oxidações do organismo.

Por outro lado, contém cafeína e teobromina que estimulam a função cerebral.